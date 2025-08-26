ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп към критиците: Аз не съм диктатор

Лятото се завръща

Снимка: Pixabay.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре -  слънчево. Над западните и северните райони ще има разкъсана висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология, предава БТА.

Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, за София - около 28°. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа по-често умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 14°.

В четвъртък и петък ще бъде слънчево. Вятърът ще е предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен.

Температурите ще се повишават и в петък максималните ще бъдат предимно между 30° и 35°.

Снимка: Pixabay.

