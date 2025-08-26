Променят движението край пл. „Св. Александър Невски" на 28 и 29 август заради концерт

Във връзка с провеждането на концерти на 28 и 29.08.2025 г. на пл. „Св. Александър Невски", с участието на Соня Йончева, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Виторио Григоло и Софийска филхармония се въвежда временна организация на движението.
Забранява се престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи организацията на концерта, както следва:
От 08.00 часа на 27.08.08.2025 г. до 08.00 часа на 30.08.2025 г. на:
- паркинга на пл. „Св. Ал. Невски" в участъка между ул. „Дунав" и ул. „11-ти август";
От 08.00 часа на 28.08.2025 г. до 24.00 часа на 29.08.2025 г. на:
- североизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски" в участъка между ул. „Дунав" и ул. „Оборище";
- на ул. „Оборище" в участъка между пл. „Св. Александър Невски" и бул. „Васил Левски";
- пл. „Николай Гяуров", без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент";
Забранява се влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, както следва:
От 08.00 часа на 27.08.2025 г. до 08.00 часа на 30.08.2025 г. по:
- ул. „11-ти август" в участъка между пл. „Св. Александър Невски" и ул. „Московска";
- пл. „Св. Александър Невски" в участъка между ул. „Дунав" и ул. „11-ти август"'
От 14.00 часа до 24.00 часа на (28 и 29).08.2025 г. по:
- ул. „Оборище" в участъка между пл. „Св. Ал. Невски" и бул. „Васил Левски";
- пл. „Св. Александър Невски";
- ул. „15-ти ноември";
От 16.00 часа до 24.00 часа на (28 и 29).08.2025 г., само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция" при СДВР, по
- ул. „Дунав" участъка между пл. „Св. Александър Невски" и ул. „Врабча";
- ул. „Г. С. Раковски" в участъка между бул. „Цар Освободител" и бул. „Кн. Александър Дондуков", като се пропуска движението на тролейбусите от масов градски транспорт;
- ул. „11-ти август" в участъка между ул. „Московска" и ул. „Врабча";
- ул. „Московска" в участъка между ул. „Г. С. Раковски" и ул. „Дунав".