Променят движението по част от "Струма" на 27 август заради монтиране на пътни знаци

Утре - 27 август, между 10 ч. и 14 ч. движението при 85-и км на АМ „Струма" в посока Благоевград, в област Кюстендил, временно ще се осъществява в активната лента. Промяната в организацията на движение е за монтиране на пътни знаци и поради това ще е ограничено преминаването в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.