Брашовско ситно печено

КОЙ ГОТВИ

Жана Стоянова ни предлага рецепта за вкусно, лесно и бързо за приготвяне ястие.

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

350-400 г свинско месо от плешка

5-6 картофа

олио, сол

3-4 скилидки чесън

магданоз,черен пипер, мащерка

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме месото на жулиени, посоляваме и добавяме черен пипер. В тиган загряваме 4-5 с. л. олио и поставяме месото да се запържи. Когато леко се зачерви, доливаме 1 ч.ч. вода и похлупваме да се задушава.

Обелваме и нарязваме на резени картофите. Изпържваме ги.

Изваждаме в тенджерка месото, след като остане на мазнинка, и добавяме счукания чесън, магданоз, мащерка и изпържените картофи.

Раздрусваме похлупената тенджера, за да се смесят картофите с месото и подправките. Сервираме ястието топло със салата по желание.