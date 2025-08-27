Брашовско ситно печено

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
Жана Стоянова ни предлага рецепта за вкусно, лесно и бързо за приготвяне ястие.
ПРОДУКТИ
За 2 порции:
350-400 г свинско месо от плешка
5-6 картофа
олио, сол
3-4 скилидки чесън
магданоз,черен пипер, мащерка
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме месото на жулиени, посоляваме и добавяме черен пипер. В тиган загряваме 4-5 с. л. олио и поставяме месото да се запържи. Когато леко се зачерви, доливаме 1 ч.ч. вода и похлупваме да се задушава.
Обелваме и нарязваме на резени картофите. Изпържваме ги.
Изваждаме в тенджерка месото, след като остане на мазнинка, и добавяме счукания чесън, магданоз, мащерка и изпържените картофи.
Раздрусваме похлупената тенджера, за да се смесят картофите с месото и подправките. Сервираме ястието топло със салата по желание.