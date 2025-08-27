ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 27 август

2848

Преп. Пимен Велики. Св. Фанурий

Преп. Пимен се родил в Египет и от младини отишъл в пустинята с двамата си братя. Отричането му от света било такова, че той отказал дори свиждане с майка си.

По настояване на братята си Пимен дошъл до вратата на манастира, зад която стояла майка му, и казал: “Ако великодушно понесеш временната раздяла с нас, то в бъдещия живот непременно ще ни видиш”.

Отбягвайки суетата и славата, Пимен се заселил в египетската пустиня и останал там до старини, като угаждал на Бога.

