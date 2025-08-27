ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Язовир "Батак" пълен само 30%, преди 25 г. е бил с...

Вижте къде няма да има вода в София на 28 август

няма да има вода в някои части на столицата СНИМКА: Pixabay

На 28 август (четвъртък) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бул. „Александър Стамболийски" № 23, ж.к. Разсадника – Коньовица се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

бул. „Вардар" от бул. "Възкресение" до бул. „Александър Стамболийски"

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Вардар" ъгъла с ул. „Рибен буквар".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

