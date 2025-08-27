Вижте къде няма да има вода в София на 28 август

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 28 август (четвъртък) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бул. „Александър Стамболийски" № 23, ж.к. Разсадника – Коньовица се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

бул. „Вардар" от бул. "Възкресение" до бул. „Александър Стамболийски"

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Вардар" ъгъла с ул. „Рибен буквар".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.