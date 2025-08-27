Промяна в движението се въвежда по прохода Шипка във връзка с национално честване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Промяна в движението за прохода Шипка се въвежда във връзка с Национално честване „Шипченска епопея“, съобщиха организаторите на инициативата.

От Областна администрация – Габрово информираха, че във връзка с провеждането на събитията, част от честването на Шипченската епопея на 30 август 2025 г., от 09:00 часа до 15:00 часа се преустановява движението на транзитно преминаващите пътнотранспортни средства по главен път Габрово – Шипка – Казанлък в двете посоки, с изключение на междуградския автобусен и организирания за събитието обществен транспорт. Това съобщи БТА.

Трафикът ще се пренасочва за гр. Габрово от с. Поповци, с. Донино по обходен път, за гр. Трявна – с. Вонеща вода – Хаинбоаз и обратно, и за пътуващите от Южна България за Северна България -през Казанлък – Гурково – Хайнбоаз.

Както БТА вече съобщи, събитията от програмата за Националното честване „Шипченска епопея“ започнаха снощи с аудио-визуалното представление „Незабравимите“.

В интервю за БТА областният управител Мария Башева – Венкова посочи, че целта на събитията от програмата тази година е да се създаде цялостно историческо преживяване.

Организаторите на националното честване "Шипченска епопея" осигуряват безплатен транспорт за желаещите да посетят тържествата.

Церемониите за отбелязване на 148-ата годишнина от Шипченската епопея ще се състоят от 27-и до 30 август.

Националното честване на Шипченската епопея се провежда под патронажа на президента Румен Радев и се организира от Областна администрация - Габрово със съдействието на Национален парк музей „Шипка-Бузлуджа“, Община Габрово, Ротари клуб - Габрово, Регионален исторически музей - Габрово, Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов“ - Габрово, Художествената галерия „Христо Цокев“ и Държавен архив - Габрово.