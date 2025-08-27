Слънце и до 33 градуса в четвъртък

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който след полунощ в много райони ще стихне. Утре ще бъде слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България – до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще се доближи до средното, посочва БТА.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността преди обяд по южното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево и благоприятно за туризъм. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, по най-високите части – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

В петък и през по-голямата част от деня в събота ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната – по-често умерен. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 31° и 36°. Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има на места в Западна България.