На 28 август ще се извършват дейности по електропровод в района на Любимец

На 28 август, между 9 ч. и 15 ч. ще се извършват дейности по електропровод „Вишеград" в обхвата на път III-597 Ивайловград – Любимец, в района на гр. Любимец (при 56–и км). Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

При изпълнението им от Електроенергийния системен оператор трафикът няма да бъде ограничаван, но ще се извършва с поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Участъкът ще бъде сигнализиран с пътни знаци и ще се регулира от екипи на „Пътна полиция".

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.