Атанас Зафиров и Иван Иванов направиха първа копка...

Възстановено е движението по пътя Варна - Балчик

Автомобилен път Снимка: pixabay

Възстановено е движението по път I-9 Варна - Балчик при разклона за Куманово. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Двупосочното движение по пътя се осъществяваше в една лента по- рано днес заради възникнала катастрофа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя