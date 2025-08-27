Възстановено е движението по пътя Варна - Балчик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по път I-9 Варна - Балчик при разклона за Куманово. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Двупосочното движение по пътя се осъществяваше в една лента по- рано днес заради възникнала катастрофа.