От 1 септември започва ремонт на 10 км от третокласния път Ихтиман - Самоков

От 1 септември започва ремонт на 10 км от път III-822 Ихтиман – Самоков, в отсечката между Самоков и Ново село /от 2-ри км до 12-и км/. При изпълнението на дейностите движението на леките автомобили ще се осъществява поетапно в една лента. Преминаването на тежкотоварни превозни средства над 10 тона ще бъде ограничено и ще се пренасочва по обходен маршрут през АМ „Тракия" и път II-62 Самоков – Дупница, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Ремонтът на третокласния път предвижда полагане на нова асфалтобетонова настилка, възстановяване на отводняването на пътя и почистване на облицованите окопи. Ще бъдат възстановени банкетите и водостоците. Предвидена е подмяна на бордюрите и ограничителните системи. Дейностите ще се изпълняват от пътноподдържащото дружество на републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Срокът за завършването им по задание е юни 2026 г.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.