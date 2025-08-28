Пълнени чушки и лозов сарми в еър фрайър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Румяна Любомирова предлага рецепта за “изтънчен деликатес - чаровна среща между ориенталски и средиземноморски вкусове”, който се приготвя в еър фрайър.

ПРОДУКТИ

200 г дългозърнест ориз (вари се предварително), чушки за пълнене и млади лозови листа, олио, щ. сух джоджен, 1 ч.л. сол, черен пипер, пресен лук, 1/2 морков, провансалски билки, зрял сочен домат за плънката и щ. сол, щ. захар, щ. канела, сух риган, 1/2 ч. л. къри на прах, 3-4 ч.л. настъргано сирене грана падано (пармезан), зелени подправки (копър, джоджен, магданоз), 1 ч.л. босилково песто за намазване на чушките

За соса: чаша нарязани домати от консерва, 2 с.л. заквасена сметана, щипка сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Сваряваме измития ориз. Заедно с 1 ч.л. сол пускаме в тенджерата шушулки зелен кардамон и стрък джоджен, които после изваждаме. Запарваме ориза на слаб огън под капак за 6-8 мин.

Бланшираме лозовите листа във вряща осолена вода, изплакваме със студена, отцеждаме ги. Докато оризът изстива, почистваме чушките от семки, а от капачета вземаме изрезки, които режем на кубчета за добавка към пълнежа. Затопляме в дълбок тиган олио с щипка сух джоджен на дъното. Едновременно и за кратко запържваме към 2 см от бялата част на лука и 1/2 морков на ивички. Поръсваме със стрити билки.

Добавяме наситнения домат с щипка захар, сол, канела, сух риган. Сместа трябва да покъкри 3-4 мин до редуциране на соса, преди да досипем и разбъркаме: сварения ориз, 1/2 ч.л. къри на прах, 2-3 ч.л. настъргано сирене грана падано, черен пипер и шепа накълцани зелении.

Оформяме плънка в основата на всеки лист, разпънат с лъскавата страна надолу. Навиваме стегнато пакетче. За да омекнат чушките, посоляваме ги отвътре и намазваме босилково песто, след това идва плънката.

Застиламе хартиената подложка с кремообразен топинг, забъркан от консервираните домати, заквасена сметана, щ. сол, преди да подредим сармичките и чушките в уреда. Накрая поръсваме грана падано и струя олио и печем в еър фрайър за 15-18 мин на 180°.