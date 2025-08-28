ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Условията за туризъм в планините са добри. СНИМКА: АРХИВ Снимка: Пeтя Дикова

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Времето е ясно, температурите варират между 10 и 15 градуса. Има съвсем слаб вятър по билата на планините, посочиха от службата.

Няма данни за инциденти през изминалото денонощие, казаха още от ПСС.

Времето днес ще бъде слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България – до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°.

Условията за туризъм в планините са добри. СНИМКА: АРХИВ

