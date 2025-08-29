Нахутен хляб с киноа

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Маргарита Димитрова предлага рецепта за здравословен, пухкав и вкусен хляб, който отнема много малко време за приготвяне.
ПРОДУКТИ
400 г консервиран нахут
2 яйца
2 с. л. киноа
1 к. л. сол
4 с. л. зехтин
1 с. л. сок от лимон
2 с. л. аквафаба (течността на нахута)
2 с. л. сусам
1 бакпулвер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Слагаме в блендер нахута, солта, лимоновия сок и зехтина. Блендираме до гладкост.
Смесваме полученото с яйцата, които предварително сме разбили с миксер. Слагаме киноата, сусама и бакпулвера и разбъркваме.
Вземаме правоъгълна форма за козунак и я застиламе добре с пекарска хартия. Изсипваме сместа, която е рядка, и я поръсваме със сусам, ако желаем.
Печем хляба в предварително загрята на 180 градуса в продължение на около 50 минути или до получаване на приятен загар. При желание може да поръсите с 1 с. л. сусам.