Нахутен хляб с киноа

Нахутен хляб с киноа

Освен че е много здравословен, е вкусен и диетичен Снимка: Снимки: Личен Архив

КОЙ ГОТВИ

Маргарита Димитрова предлага рецепта за здравословен, пухкав и вкусен хляб, който отнема много малко време за приготвяне.

ПРОДУКТИ

400 г консервиран нахут

2 яйца

2 с. л. киноа

1 к. л. сол

4 с. л. зехтин

1 с. л. сок от лимон

2 с. л. аквафаба (течността на нахута)

2 с. л. сусам

1 бакпулвер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Слагаме в блендер нахута, солта, лимоновия сок и зехтина. Блендираме до гладкост.

Смесваме полученото с яйцата, които предварително сме разбили с миксер. Слагаме киноата, сусама и бакпулвера и разбъркваме.

Вземаме правоъгълна форма за козунак и я застиламе добре с пекарска хартия. Изсипваме сместа, която е рядка, и я поръсваме със сусам, ако желаем.

Печем хляба в предварително загрята на 180 градуса в продължение на около 50 минути или до получаване на приятен загар. При желание може да поръсите с 1 с. л. сусам.

Освен че е много здравословен, е вкусен и диетичен

