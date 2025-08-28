ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Родителите на ученичката знаели за сексуалната връ...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21189001 www.24chasa.bg

Пуснаха движението по АМ "Тракия" в посока София

1632
АМ "Тракия" СНИМКА: АПИ

Възстановено е движението при км. 153 на АМ "Тракия", в посока София. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението се осъществяваше в една лента поради възникнала катастрофа на пътя.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ "Тракия" СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя