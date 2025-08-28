Пуснаха движението по АМ "Тракия" в посока София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението при км. 153 на АМ "Тракия", в посока София. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението се осъществяваше в една лента поради възникнала катастрофа на пътя.