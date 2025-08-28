От 30 август ще почистват шахти на АМ „Струма“ в област Перник

От 30 август до 5 септември между 6:30 ч. и 16 ч. ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от АМ „Струма" между 15-и и 37-и км, в област Перник. Поетапно ще се работи в аварийните ленти и в двете посоки на магистралата, като ще се почистват облицовани окопи и шахти. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в 22-километровата отсечка от 15-и км до п. в. „Долна Диканя" /37-и км/, където ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава без ограничения в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.