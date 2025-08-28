ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вучич натиска за уволнението на критичен медиен ше...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21189282 www.24chasa.bg

От 28 август започна подготовката за ремонт на пътя Цалапица – Съединение

956
Автомобилен път Снимка: pixabay

От днес започват подготвителни дейности за предстоящия ремонт на 1,5 км от третокласния път III-8005 Цалапица – Съединение. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

В момента се работи в отсечката от кръговото кръстовище с път I-8 Пловдив - Пазарджик до началото на с. Цалапица. За изпълнение на дейностите трафикът е ограничен, а превозните средства се пренасочват по обходни маршрути.

За пътуващите по направлението Стамболийски – Цалапица обходният маршрут е: Стамболийски - път III-866 – кръгово кръстовище с път I-8 /Път III-8005/ - път I-8 – Общински път PDV1252 – с. Цалапица и път III-8005 и обратно.

За пътуващите към Цалапица от гр. Пловдив обходът е по път I-8 Пловдив- Пазарджик и околовръстния път на гр. Пловдив и след това по път III-805.

След завършване на работата в отсечката с дължина от 1,5 км, ремонтът на третокласния път ще продължи поетапно в останала част от трасето между Цалапица и Съединение. Проектът за превантивен ремонт предвижда обновяване на целия 12,5-километров път III-8005 Цалапица – Съединение. При изпълнение на строително-монтажните дейности в отделните етапи движението ще се пренасочва по обходни маршрути.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Автомобилен път Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя