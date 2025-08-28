Променят движението на столично кръстовище от 30 август заради ремонт (Карти)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 30 август до 13 септември ще бъде извършен ремонт на кръстовището на бул. „Сливница" с бул. „Д-р Петър Дертлиев" и ул. „Адам Мицкевич" в София. Предвижда се преасфалтиране на пътните платна и цялостен ремонт на прилежащите тротоари. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Ремонтните дейности по пътното платно ще бъдат извършени с временна организация на движението, като се предвижда пълно затваряне за движение. Променят се и маршрутите на част от автобусните и тролейбусните линии.

Ремонтът на пътните платна включват фрезоване на компрометираната асфалтова настилка, полагане на нов асфалтобетон. Ще бъде извършено и ракордиране (повдигане) на всички ревизионни и дъждоприемни шахти. Ще бъдат обновени около 8500 кв.м пътни платна.

Всички елементи от вертикалната пътна сигнализация ще бъдат подменени с цел повишаване на пътната безопасност на кръстовището.

Предвижда се ремонт и на всички прилежащи тротоари на кръстовището на бул. "Сливница", ул. "Адам Мицкевич" и бул. "Д-р Петър Дертлиев", както и тротоари на мостово съоръжение над Суходолска река. Ще се извърши цялостна подмяна на настилката с нова от тип "уни" паваж, подмяна на пътните и градинските бордюри, ракордиране на всички ревизионни шахти. Ще бъде осигурена и достъпна среда на тротоарите чрез полагане на тактилни плочи. Обектът е с прогнозна стойност 1 300 000 лв.

Движението ще бъде възстановено след приключване на ремонта по пътните платна, а ремонтните дейности по тротоарите ще продължат.

Срокът на изпълнение на ремонта на пътните платна е планиран до 13.09.2025 г. при подходящи метеорологични условия, като са предвидени обходни маршрути и алтернативни линии на масовия градски транспорт.

Обходни маршрути, които могат да използват гражданите по време на ремонта, са ул. „Щросмайер" и бул."Константин Величков".