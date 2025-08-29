Приятно лятно време през почивните дни

В петък минималните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса, в Северозападна България до 9, по Черноморието до 20 градуса. През деня ще е предимно слънчево. Следобед ще се развиват купести облаци, но валежи не се очакват. Вятърът от югоизток ще е слаб със скорост до 20 км/ч. Ще се затопля с максимални температури от 31 до 36 градуса, в района на София 30-31, по Черноморието до 28-30 градуса.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в събота ще са от 14 до 20 градуса. През деня ще е предимно слънчево. Следобед от запад ще се заоблачи, но валежи не се очакват. Максималните температури ще са от 34 до 39 градуса, в района на София 32-34.

Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде слаб от югозапад. Максималните температури над 2500 м ще са от 15 до 18 градуса, а на 1500 м - от 22 до 25.

По Черноморието максималните температури на въздуха през деня ще бъдат от 28 до 32 градуса. Температурата на морската вода ще е от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното.

Вълнението ще е слабо

В неделя минималните температури ще бъдат от 15 до 21 градуса. Ще превалява и прегърмява, като в централните и източните райони има условия за градушки. По-значителни количества дъжд се очакват в Добруджа - до 15 литра на квадратен метър. Ще захладнее. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, в района на София 25.

Над планините преди обед в Рила и Пирин се очакват превалявания и гръмотевици, следобед облаците ще се разкъсват. Превалявания ще има и в Стара планина, по-съществени в централните и в източните части.

Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде слаб от запад с пулсове до 30 км/ч.

Максималните температури над 2500 м ще са от 8 до 12 градуса,

а на 1500 м - от 16 до 20.

Преди обед по Черноморието ще е слънчево, следобед ще вали и гърми.

Максималните температури на въздуха през деня ще бъдат от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното. Вълнението ще остане слабо.

В понеделник и вторник отново ще има повече слънце и постепенно затопляне. В сряда ще превали в северните райони. В четвъртък и петък ще бъде слънчево с летни температури. В населените места максималните температури ще са от 30 до 35 градуса.

