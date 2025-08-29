Проф. Георги Рачев: В събота срещу неделя ще нахлуе студен въздух над Западна България

В събота късно вечерта срещу неделя ще нахлуе малко по-хладен въздух над западната част на България. На запад температурите ще се понижат със 7-8 градуса. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

В Предбалкана, Централна България и в района на Странджа ще вали, но тези валежи няма да повишат съществено нивото на запасите от влага в почвата.

Още в понеделник ще се затопли отново с въздушен южен поток. На 3 ,4 септември ще има едно ново понижение на температурите, но то няма да е нищо съществено.На 6 - 8 септември времето ще е ранно есенно, нормално - плавно вървим към есента, каза проф. Рачев.

Август си отива в норма с плюс от половин градус, макар че през месеца имаше отделни петънца, където имаше валежи - например с валежите над Мусала обемът на язовир Искър се увеличи малко на фона на останалите язовири в страната, коментира климатологът.

На морето водата продължава да е 26-27 градуса, макар и с малко повече вятър. Така че и през септември морето става за море.

Септември ще е с половин-един градус над нормата и вероятно с почти нормални валежи, посочи прогнозните данни проф. Георги Рачев.