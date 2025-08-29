ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Планините са подходящи за туризъм днес

Стара планина

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Температурите са между 12 и 14 градуса, като само в най-високите части духа слаб вятър. В планините ще бъде слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

