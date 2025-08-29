Планините са подходящи за туризъм днес

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Температурите са между 12 и 14 градуса, като само в най-високите части духа слаб вятър. В планините ще бъде слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.