Затварят за кратко тунел "Витиня" към Варна за пребоядисване

От 22 ч. на 1 септември /понеделник/ до 6 ч. на 2 септември /вторник/ ще се боядисват стените в тръбата за Варна на тунел „Витиня" на АМ „Хемус". При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението и пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-ти км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река" по път I-1 София – Ботевград и път II-17 и ще продължават по магистралата при п. в. „Ботевград".

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и не се затруднява пътуването на гражданите. Припомняме, че през тази седмица отново през нощта беше почистено съоръжението.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.