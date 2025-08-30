Плаж в началото на септември, хлад и валежи за първия звънец на учениците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 22-и настъпва астрономическата есен, но истинската идва чак в края на месеца

Захлаждане и валежи ще има в дните около 15 септември, когато учениците ще чуят първия си учебен звънец. Месецът ще започне със слънце и чудесно време за плаж, но след това идва дъжд.

Тази прогноза направи шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Като цяло тази година месец септември ще бъде по-топъл от обичайното. Ще има много слънчеви часове и повечето дни ще са подходящи за морски и планински туризъм. Това е и най-подходящият месец за почивка от любителите на опустяващите плажове и за сърфистите - търсачи на силни вълни и ветрове. Температурата на морската вода в началото на месеца е 24-27°, а в края - по южното крайбрежие около 20°, а по северното 17°. Септември е идеален месец за преходи в планината, но туристите трябва да следят прогнозата за времето. Снимка: Лиляна Клисурова

Поради по-стабилното време

приветливи за туристите са и високите части на планините,

но те трябва да се информират своевременно за прогнозата, защото във високите части на планините лятното време за минути се сменя с типично зимно.

Слънчеви и сухи с летни температури ще са първите два дни на септември. В населените места термометърът може да достигне и до 34°.

Още на 3 септември обаче ще се очакват валежи, главно в северната половина от страната. Интензивни дъждове с гръмотевици ще има в Дунавската равнина и по черноморското ни крайбрежие.

Слаби валежи се очакват на 6 септември. Но от 7-и - втория от трите почивни дни, чак до 10 септември ще има повече слънце и ще бъде топло за сезона, с максимални температури от 25 до 31°.

От 11 до 16 септември времето ще е динамично и валежите ще бъдат често явление, очаква се и захлаждане. Максималните температури ще са от 22 до 27°.

Към 18-и от северозапад ще проникне свеж въздух и дневните температури ще се понижат чувствително под 25°. По-интензивни валежи в западните и северните части ще има около 19-20 септември.

Сухо ще бъде времето в началота на третата десетдневка. В периода 20-24 септември утрините ще са свежи с условия за краткотрайни мъгли.

Временни заоблачавания ще има сутрин над Черноморието, а след пладне - над планините, но без валежи. Дневните температури ще достигат от 23 до 29°.

На 22 септември в 21,19 ч Слънцето влиза в знака Везни и това е началото на астрономическата есен. Поради слънчевото и топло време обаче метеорологичната есен ще настъпи по-късно - в края на месеца.

В периода от 25 до 30 септември над цялата страна ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове често ще има условия за намалена видимост. Дневните температури ще достигат 25-29°.

Валежи и захлаждане, вече с есенни температури, се очакват в началото на октомври.

Тъй като през септември става преходът от лято към есен,

денят чувствително намалява

и в края на месеца нощта има превес - 12 часа и 12 минути, а денят е дълъг 11 часа и 48 минути.

Народната метеорология гласи, че ако септември е сух, октомври ще е мокър. Какъвто е денят на свети Симеон (1 септември), такъв ще е целият декември. А ако на Кръстовден (14 септември) вали дъжд, годината ще е плодовита.



Два периода с геомагнитни бури, но слаби

Месецът ще започне със слаба геомагнитна активност. В периода от 4-и до 7-и се очаква повишаване и слаби магнитни бури на ширините на Балканите.

След временно успокояване от 11 до 14 септември отново се очакват магнитни бури, като на Балканите ще бъдат слаби.

До края на месеца интензивността на земното магнитно поле ще се понижи и ще се задържи до средна. Слънчевата активност ще бъде средна.