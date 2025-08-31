ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът проф. Христов: Шумен дава на България памет...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21196350 www.24chasa.bg

На 31 август рожден ден имат

1824

Проф. д-р Стоян Миланов, д.м., началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение на “Пирогов”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Любослав Пенев, футболна звезда, бивш селекционер на националния отбор на България, бивш треньор на ПФК ЦСКА и на “Локомотив” (Пловдив)

Проф. Димитър Костов, юрист, бивш председател на ЦИК

Елена Поптодорова, вицепрезидент и директор “Евро-атлантически въпроси” и програма “Tри морета” на Атлантическия клуб, бивш посланик на България в САЩ

Акад. Крум Дамянов, скулптор

Инж. Прошко Прошков, общински съветник в Столична община

Илия Костов, сценарист и режисьор

Ваня Щерева, актриса, певица и писателка

Айтен Сабри, депутат

Венцислав Асенов, депутат

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол