На 31 август рожден ден имат

Проф. д-р Стоян Миланов, д.м., началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение на “Пирогов”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Любослав Пенев, футболна звезда, бивш селекционер на националния отбор на България, бивш треньор на ПФК ЦСКА и на “Локомотив” (Пловдив)

Проф. Димитър Костов, юрист, бивш председател на ЦИК

Елена Поптодорова, вицепрезидент и директор “Евро-атлантически въпроси” и програма “Tри морета” на Атлантическия клуб, бивш посланик на България в САЩ

Акад. Крум Дамянов, скулптор

Инж. Прошко Прошков, общински съветник в Столична община

Илия Костов, сценарист и режисьор

Ваня Щерева, актриса, певица и писателка

Айтен Сабри, депутат

Венцислав Асенов, депутат