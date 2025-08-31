На 31 август рожден ден имат

Проф. д-р Стоян Миланов, д.м., началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение на “Пирогов”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Любослав Пенев, футболна звезда, бивш селекционер на националния отбор на България, бивш треньор на ПФК ЦСКА и на “Локомотив” (Пловдив)
Проф. Димитър Костов, юрист, бивш председател на ЦИК
Елена Поптодорова, вицепрезидент и директор “Евро-атлантически въпроси” и програма “Tри морета” на Атлантическия клуб, бивш посланик на България в САЩ
Акад. Крум Дамянов, скулптор
Инж. Прошко Прошков, общински съветник в Столична община
Илия Костов, сценарист и режисьор
Ваня Щерева, актриса, певица и писателка
Айтен Сабри, депутат
Венцислав Асенов, депутат