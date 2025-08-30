ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 30 август, вижте кои са им...

Предимно слънчево време ни очаква на 30 август

Слънчево време Снимка: Pixabay

Днес ще бъде слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и ще е купесто-дъждовна. Привечер в западната половина от страната ще има интензивни краткотрайни валежи от дъжд, на места с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 33°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава. Привечер на много места в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

Слънчево време Снимка: Pixabay

