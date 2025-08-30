ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чудо - домът уж все по-скъп, а все по-достъпен (Гр...

Времето София 27° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21198278 www.24chasa.bg

На "Kапитан Андреево" и "Kалотина" има интензивен трафик

876
Интензивен е трафикът от леки автомобили при "Русе", "Калотина" и "Капитан Андреево" СНИМКА: Pixabay

Интензивен е трафикът  на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция "Kапитан Андреево" на вход за леки автомобили и на ГКПП със Сърбия "Kалотина" на изход за леки автомобили, съобщават от Главната дирекция „Гранична полиция" - МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6 ч тази сутрин.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителните дейности. Поставени са табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. Пътят до Ксанти през Златоград е затворен на гръцка територия за всички превозни средства от 25 август до 13 септември т.г. поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични пунктове с Република Северна Македония.

Фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, от 22 август временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите трябва да използват алтернативни гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.

Интензивен е трафикът от леки автомобили при "Русе", "Калотина" и "Капитан Андреево" СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол