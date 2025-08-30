Много добри са условията за туризъм в планините, съобщават от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. Оттам посочиха, че терените са сухи, а летните съоръжения работят.

По високите части има слаб вятър.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде слънчево, но следобед облачността ще се увеличава. Привечер на много места в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°.