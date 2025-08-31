Православен календар за 31 август, вижте кой празнува днес

12 Неделя след Петдесетница. Полагане честния пояс на Пресвета Богородица. Св. свщмчк Киприан, еп. Картагенски. Св. Генадий, патр. Константинополски.

Честният пояс на Св. Богородица бил пренесен от Ерусалим в Цариград и положен в скъпоценен ковчег. Съпругата на император Лъв Философ страдала от душевна болест и получила откровение, че ще оздравее, ако на нея бъде положен поясът на Богородица. Сам патриархът го прострял над императрицата и тя оздравяла. Като спомен от чудото бил установен този празник.

Празнуват: Генадий, Генади, Гено, Гена