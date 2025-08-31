ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът проф. Христов: Шумен дава на България памет...

Православен календар за 31 август, вижте кой празнува днес

Православен календар СНИМКА: Архив

12 Неделя след Петдесетница. Полагане честния пояс на Пресвета Богородица. Св. свщмчк Киприан, еп. Картагенски. Св. Генадий, патр. Константинополски. 

Честният пояс на Св. Богородица бил пренесен от Ерусалим в Цариград и положен в скъпоценен ковчег. Съпругата на император Лъв Философ страдала от душевна болест и получила откровение, че ще оздравее, ако на нея бъде положен поясът на Богородица. Сам патриархът го прострял над императрицата и тя оздравяла. Като спомен от чудото бил установен този празник.

Празнуват: Генадий, Генади, Гено, Гена

