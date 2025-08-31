ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ван Морисън отбелязва днес своя 80-ия си юбилей с ...

Трафикът е интензивен на граничните пунктове

Трафикът на граничните пунктове е интензивен. СНИМКА: Архив

Трафикът е интензивен на граничните пунктове Kапитан Андреево и Kалотина и всички гранични преходи с Румъния, съобщават от Главната дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. 

На границата в Румъния трафикът е интензивен на всички преходи. От 22 август т.г. фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите следва да използват алтернативни гранични преходи.

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

На границата с Турция трафикът е интензивен на граничен пункт Kапитан Андреево на вход за леки автомобили.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на граничен пункт Kалотина на изход за леки автомобили.

На границата с Република Северна Македония е възстановено движениетo през граничния пункт Станке Лисичково в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция, на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти, продължават строителните дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

