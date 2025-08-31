ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ван Морисън отбелязва днес своя 80-ия си юбилей с ...

Дъжд и мъгла - не е за туризъм в планините

Условията за туризъм в планините са лоши. Снимка: Архив

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

В планините е облачно, а на много места и дъждовно. Терените са мокри, хлъзгави, на места и с мъгла.

Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие. От ПСС съветват туристите да излизат в планината с подходяща екипировка, съобразена с метеорологичните условия.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, но още преди обед от югозапад валежите ще започнат да спират, до вечерта навсякъде. Ще духа умерен и силен южен вятър, който още преди обед ще започне да се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

