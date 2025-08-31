Катастрофа затруднява движението по "Тракия" след тунела към София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа затруднява движението по АМ "Тракия" към София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Инцидентът е станал при 50-ия км в посока София.

Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от екип на пътна полиция.