Солени кифлички с арменски хляб лаваш

Поръсват се със семена за вкус и добър външен вид

КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева ни изпраща вкусна рецепта за арменски солени кифлички, които са идеални за закуска или предястие.

ПРОДУКТИ

арменски хляб

шунка, филе

или друг колбас

кашкавал

1 яйце

семена за

поръска

по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме арменския хляб на триъгълни парчета като за пица. Може да се използва както квадратен, така и кръгъл хляб. Върху всяко парче по цялата повърхност последователно слагаме шунка, филе или друг колбас, а отгоре кашкавал.

Навиваме на кифли, като започваме от по-широката част. Подреждаме върху тава, покрита с домакинска хартия. В малка купичка разбиваме яйце, с което намазваме кифлите отгоре. По желание поръсваме със семена.

Печем в предварително затоплена фурна на 180 градуса за около 10 минути. Могат да се пекат и в еър фрайър или парти грил.