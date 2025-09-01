ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха мрежа за трафик на кокаин с български ками...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21203737 www.24chasa.bg

Солени кифлички с арменски хляб лаваш

812

Поръсват се със семена за вкус и добър външен вид

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на адреси [email protected]
и [email protected]За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева ни изпраща вкусна рецепта за арменски солени кифлички, които са идеални за закуска или предястие.

ПРОДУКТИ

арменски хляб

шунка, филе

или друг колбас

кашкавал

1 яйце

семена за

поръска

по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме арменския хляб на триъгълни парчета като за пица. Може да се използва както квадратен, така и кръгъл хляб. Върху всяко парче по цялата повърхност последователно слагаме шунка, филе или друг колбас, а отгоре кашкавал.

Навиваме на кифли, като започваме от по-широката част. Подреждаме върху тава, покрита с домакинска хартия. В малка купичка разбиваме яйце, с което намазваме кифлите отгоре. По желание поръсваме със семена.

Печем в предварително затоплена фурна на 180 градуса за около 10 минути. Могат да се пекат и в еър фрайър или парти грил.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Гастрогуру

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол