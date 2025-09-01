ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Райнис Гелов, скулпторът, от когото и Бил Клинтън ...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21203948 www.24chasa.bg

На 1 септември рожден ден имат

852

Катерина Евро, актриса

Гроздан Илиев, бивш съдия в Конституционния съд

Проф. Йовчо Крушев, пианист и композитор

Д-р Людмила Емилова, диетолог, основател и ръководител на медицински център

Миролюб Столарски, бизнесмен

Нели Топалова, актриса

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол