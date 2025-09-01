На 1 септември рожден ден имат

Катерина Евро, актриса
Гроздан Илиев, бивш съдия в Конституционния съд
Проф. Йовчо Крушев, пианист и композитор
Д-р Людмила Емилова, диетолог, основател и ръководител на медицински център
Миролюб Столарски, бизнесмен
Нели Топалова, актриса
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Катерина Евро, актриса
Гроздан Илиев, бивш съдия в Конституционния съд
Проф. Йовчо Крушев, пианист и композитор
Д-р Людмила Емилова, диетолог, основател и ръководител на медицински център
Миролюб Столарски, бизнесмен
Нели Топалова, актриса
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!