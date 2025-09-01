ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Райнис Гелов, скулпторът, от когото и Бил Клинтън ...

На 1 септември ще бъде предимно слънчево, малко облаци и дъжд на отделни места

Слънце Снимка: Pixabay

Днес ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северна България, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността след обяд, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Стара планина, където на изолирани места ще превали. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

