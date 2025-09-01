Вижте какви промени в движението ще има по пътя Гюешево – Кюстендил до 5 септември

Променя се организацията на движение по пътя I-6 Гюешево – Кюстендил за периода от 1 до 5 септември, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

В участък от път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км, от 8:00 ч. на 1 септември до 18:00 ч. на 5 септември движението поетапно ще се ограничава в една лента, заради полагане на пътна маркировка.

В същия период, но от 8:00 до 17:00 ч., в участъка от 25-и до 27-и км, между Кюстендил и Ябълково, ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, заради възстановяване на уличното осветление. Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.

Агенция „Пътна инфраструктура" и Община Кюстендил предприеха съвместни мерки за повишаване на безопасността на движение по път I-6 Кюстендил - София в района на с. Ябълково, като според уговорка между две институции от АПИ ще възстановят и подменят стълбовете, а общината ще осигури свързването им с електроразпределителната мрежа. През март тази година в АПИ постави предпазната оградна мрежа с дължина около 3 км. в участъка. Причина за предприетите мерки е инцидент от края на миналата година между лек автомобил и коне, при който загина момиче на 18 години, а двама души бяха ранени.