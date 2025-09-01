Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" на границата с Турция на вход за леки автомобили, на ГКПП „Калотина" на границата със Сърбия на изход за леки автомобили, както и на граничните преходи на границата с Румъния. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Остава преустановена работата на фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, поради ниското ниво на река Дунав. Предупреждават се водачите да използват алтернативни гранични преходи.

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония. Възстановено бе движението през ГКПП „Станке Лисичково" в двете посоки.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември 2025 г. поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.