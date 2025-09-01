ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 1 септември тол таксите са с нови цени

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21205764 www.24chasa.bg

Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

1132
ГКПП Капитан Андреево Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" на границата с Турция на вход за леки автомобили, на ГКПП „Калотина" на границата със Сърбия на изход за леки автомобили, както и на граничните преходи на границата с Румъния. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Остава преустановена работата на фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, поради ниското ниво на река Дунав. Предупреждават се водачите да използват алтернативни гранични преходи.

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония. Възстановено бе движението през ГКПП „Станке Лисичково" в двете посоки.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември 2025 г. поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

ГКПП Капитан Андреево Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол