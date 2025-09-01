От 1 септември тол таксите са с нови цени

От днес се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса. Увеличението е с 10%. Това припомниха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г., като таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%. Така общото увеличение е 20%. От пътната агенция привеждат пример, според който, ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Цените на винетките за леките автомобили не се променят.

Очакваните резултати от прилагането на проекта на акт са приходите от винетни и тол такси да достигнат нива от 1 077 930 199 лв. на годишна база. Това нарастване се постига чрез поетапно увеличение на Тарифата от 1 април 2025 г. с 10 на сто на винетна такса, тол такса, компенсаторна такса и максимална такса и с последващо увеличение от 10 на сто на тол такса и максимална такса - от 1 септември 2025 г., се посочваше в мотивите към проекта на постановление на правителството.