Започва ремонт на 10 км от пътя между Самоков и Ихтиман

От 1 септември започва ремонт на десеткилометрова отсечка от пътя III-822 Ихтиман – Самоков. Ще се ремонтира отсечка между Самоков и Ново село, от 2 до 12 км, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура".

При изпълнението на дейностите движението на леките автомобили ще се осъществява поетапно в една лента. Преминаването на тежкотоварни превозни средства над десет тона ще бъде ограничено и ще се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала „Тракия" и пътя II-62 Самоков – Дупница.

Ремонтът на третокласния път предвижда полагане на нова асфалтобетонова настилка, възстановяване на отводняването на пътя и почистване на облицованите окопи. Ще бъдат възстановени банкетите и водостоците. Предвидена е подмяна на бордюрите и ограничителните системи. Дейностите ще се изпълняват от пътноподдържащото дружество на републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област.

Срокът за завършването им по задание е юни 2026 г.

В тази отсечка от вече година са се образували дупки. Миналата седмица кметът на община Самоков Ангел Джоргов каза пред журналисти, че многократно е настоявал за основен ремонт на пътя, който е един от най-натоварените, който преминава през общината. През юни общинските съветници в Самоков подкрепиха изграждането на автомагистрала „Рила" (Гюешево – Кюстендил – Дупница – Самоков – Ихтиман).