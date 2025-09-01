ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сабаленка безпроблемно стигна 1/4-финал на US Open

Условията за туризъм в планините са добри в ниските и горските части, във високите е мъгливо

Стара планина

Добри са условията за туризъм в горския пояс и по-ниските части на планините. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Във високите части е мъгливо и ветровито, а температурите са между 10 и 12 градуса.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Стара планина, където на изолирани места ще превали, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

Стара планина

