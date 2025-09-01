ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сабаленка безпроблемно стигна 1/4-финал на US Open

Възстановяват движението на трамваите по "Граф Игнатиев“ в София

Трамваите отново се движат по ул. "Граф Игнатиев" в София Снимка: Васил Петков

От 1 септември се възстановява движението на трамваите по столичната улица "Граф Игнатиев".

Една седмица продължи ремонтът на релсовия път в района на кръстовището между булевардите "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви", съобщи БНР. Сменени са 75 метра единичен коловоз, информира инж. Асен Ценков от Столичната община:

"Целият релсов профил е облечен във вибро- и шумоизолационни елементи. Частично е отворено кръстовището и ще има редовно движение по "Граф Игнатиев" по четирите линии, които минават оттам.

Ще остане за довършване неголямо количество паважна настилка, но това по никакъв начин няма да затруднява гражданите. За следващата година е предвиден друг ремонт, който ще бъде с малко по-голяма продължителност, защото ще се ремонтират и другите криви, които излизат на "Христо Смирненски".

Трамваите отново се движат по ул. "Граф Игнатиев" в София

