Слънчево и леко ветровито ще е времето във вторник

През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър, който до сутринта ще утихне. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще е без съществена промяна.

Утре времето ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 19°, пише БТА.

В сряда и четвъртък през страната ще премине атмосферно смущение. Ще има временни увеличения на облачността, през първия ден след обяд и до полунощ главно над Западна България, а през втория – в отделни райони и на изток. Ще има валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни явления са възможни в Югозападна България. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната - от североизток, там временно ще се усили до умерен. В сряда температурите ще останат високи – дневните над 30°, в низините до около 35°, в четвъртък ще се понижат с 3-4 градуса.