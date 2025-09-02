Ризото с морски дарове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Петко Петков предлага рецепта за вкусно ризото.

ПРОДУКТИ

400 г ориз арборио,

800 г морски дарове микс,

1 л рибен/зеленчуков бульон,

150 мл бяло вино,

2 глави ситно нарязан лук,

2 скилидки чесън,

1 к.л. куркума,

2 с.л. зехтин,

сол и черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Загряваме в дълбок тиган 2 с.л. зехтин и прибавяме лука и чесъна. Разбъркваме и изсипваме ориза и микса от морски дарове.

Наливаме виното и подправяме със сол, черен пипер и малко куркума.

Добавяме и бульона. След това покриваме тигана с капак и оставяме за няколко минути. Сервираме с охладено бяло вино.