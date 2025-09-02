Ризото с морски дарове

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Петко Петков предлага рецепта за вкусно ризото.
ПРОДУКТИ
400 г ориз арборио,
800 г морски дарове микс,
1 л рибен/зеленчуков бульон,
150 мл бяло вино,
2 глави ситно нарязан лук,
2 скилидки чесън,
1 к.л. куркума,
2 с.л. зехтин,
сол и черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Загряваме в дълбок тиган 2 с.л. зехтин и прибавяме лука и чесъна. Разбъркваме и изсипваме ориза и микса от морски дарове.
Наливаме виното и подправяме със сол, черен пипер и малко куркума.
Добавяме и бульона. След това покриваме тигана с капак и оставяме за няколко минути. Сервираме с охладено бяло вино.