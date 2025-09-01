Временно е затворен участък от пътното платно на бул. " Панчо Владигеров" в София

Във връзка с пропадане на настилката на бул. „Панчо Владигеров" в участъка между хипермаркет „Практикер" и ж.к. „Обеля" се затваря за движение едното пътно платно на бул. „Панчо Владигеров". Движението ще се осъществява двупосочно в двете ленти на другото платно. КАДЪР: Фейсбук/Румен Костадинов, кмет на район “Връбница”

Автобусите от линии №31 и №81 ще се движат по обходен маршрут: от бул. „Панчо Владигеров" по ул. „Обелско шосе", ул. „Ефрем Чучков" , ул. „23" , ул. „25", ул. „Чучулига", бул. „Панчо Владигеров" и по маршрута си в двете посоки. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. КАДЪР: Фейсбук/Румен Костадинов, кмет на район “Връбница”

Пропадането на настилката е в обхвата на новостроящата се метростанция между ж.к. „Обеля" и „Люлин" и екип на Метрополитен и строителите работят по установяване на причините. На терен е и екип на дирекция "Аварийна помощ и превенция". КАДЪР: Фейсбук/Румен Костадинов, кмет на район “Връбница”

"Метрополитен" ЕАД, е предприел незабавни действия за установяване на причините за възникналите пукнатини в надлъжната асфалтова настилка, като се извършват геодезически замервания в прилежащия участък.

Няма да бъдат допуснати усложнения при строителство на метростанция