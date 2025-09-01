ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънският президент: Европейският център за сигур...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21210764 www.24chasa.bg

Асфалтират пътя между Цалапица и Пазарджишко шосе (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1160
Първият слой асфалт вече е положен. Снимка: Фейсбук/Ивайло Данаилов

До края на седмицата трябва ремонтът на отсечката да приключи

Полагането на първия слой асфалт по отсечката между Цалапица и Пазарджишко шосе започна, съобщи кметът на селото Ивайло Данаилов. 

Както "24 часа" вече писа, трасето беше разкопано на 28 август. След като приключи ремонтът му, строителите поетапно ще затварят отсечки от пътя Цалапица-Съединение, докато не бъдат обновени всички 12,5 км между двете населени места. 

"И замириса на асфалт! До края на седмицата ще бъде положен и вторият слой", уточни Данаилов. По план в същия срок ще бъдат изградени постъпите към селскостопанските пътища, ще бъдат оформени банкетите, за да бъде изцяло завършен пътят.

По план до края на седмицата ремонтът трябва да приключи. Снимка: Фейсбук/Ивайло Данаилов
По план до края на седмицата ремонтът трябва да приключи. Снимка: Фейсбук/Ивайло Данаилов

Първият слой асфалт вече е положен. Снимка: Фейсбук/Ивайло Данаилов
По план до края на седмицата ремонтът трябва да приключи. Снимка: Фейсбук/Ивайло Данаилов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол