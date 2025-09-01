Асфалтират пътя между Цалапица и Пазарджишко шосе (Снимки)

До края на седмицата трябва ремонтът на отсечката да приключи
Полагането на първия слой асфалт по отсечката между Цалапица и Пазарджишко шосе започна, съобщи кметът на селото Ивайло Данаилов.
Както "24 часа" вече писа, трасето беше разкопано на 28 август. След като приключи ремонтът му, строителите поетапно ще затварят отсечки от пътя Цалапица-Съединение, докато не бъдат обновени всички 12,5 км между двете населени места.
"И замириса на асфалт! До края на седмицата ще бъде положен и вторият слой", уточни Данаилов. По план в същия срок ще бъдат изградени постъпите към селскостопанските пътища, ще бъдат оформени банкетите, за да бъде изцяло завършен пътят.