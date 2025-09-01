Асфалтират пътя между Цалапица и Пазарджишко шосе (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До края на седмицата трябва ремонтът на отсечката да приключи

Полагането на първия слой асфалт по отсечката между Цалапица и Пазарджишко шосе започна, съобщи кметът на селото Ивайло Данаилов.

Както "24 часа" вече писа, трасето беше разкопано на 28 август. След като приключи ремонтът му, строителите поетапно ще затварят отсечки от пътя Цалапица-Съединение, докато не бъдат обновени всички 12,5 км между двете населени места.