Линията на бедност ще е 764 лв., но с пари под нея...

На 2 септември рожден ден имат

Мая Георгиева, зам.-председател на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка

Проф. д-р Мария Миланова, кардиолог, началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛСМ “Пирогов”

Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание “Минута е много”

Иван Тенев, светски хроникьор, шеф на “Агенция Тенев”

Мартин Иванов, историк, бивш председател на Държавна агенция “Архиви”, ексминистър на културата

Найден Зеленогорски, политик

Радослав Великов, олимпийски медалист и световен шампион по борба свободен стил, старши треньор на юношеския национален отбор по свободна борба

Рашко Узунов, кинорежисьор

Александър Томаш, треньор по футбол

Елица Тодорова, певица

