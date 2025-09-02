На 2 септември рожден ден имат

Мая Георгиева, зам.-председател на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка
Проф. д-р Мария Миланова, кардиолог, началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛСМ “Пирогов”
Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание “Минута е много”
Иван Тенев, светски хроникьор, шеф на “Агенция Тенев”
Мартин Иванов, историк, бивш председател на Държавна агенция “Архиви”, ексминистър на културата
Найден Зеленогорски, политик
Радослав Великов, олимпийски медалист и световен шампион по борба свободен стил, старши треньор на юношеския национален отбор по свободна борба
Рашко Узунов, кинорежисьор
Александър Томаш, треньор по футбол
Елица Тодорова, певица