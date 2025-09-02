На 2 септември рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мая Георгиева, зам.-председател на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка

Проф. д-р Мария Миланова, кардиолог, началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛСМ “Пирогов”

Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание “Минута е много”

Иван Тенев, светски хроникьор, шеф на “Агенция Тенев”

Мартин Иванов, историк, бивш председател на Държавна агенция “Архиви”, ексминистър на културата

Найден Зеленогорски, политик

Радослав Великов, олимпийски медалист и световен шампион по борба свободен стил, старши треньор на юношеския национален отбор по свободна борба

Рашко Узунов, кинорежисьор

Александър Томаш, треньор по футбол

Елица Тодорова, певица