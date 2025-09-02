ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 2 септември

Св. мчк Мамант. Преп. Йоан постник, патриарх Константинополски. Св. 3628 мчци в Никомидия

Св. Мамант бил син на християни, които били наказани заради вярата си. Момченцето им било отгледано от вдовицата Амия, която го посветила в учението Христово. При гонението срещу християните император Аврелиан поискал Мамант да се отрече от Бога, но той отказал. Разярен от непокорството му, императорът му наложил тежки изпитания, но Мамант винаги оцелявал. Мъченическият живот на Мамант завършил през 275 г. в пещера, където ставали много чудеса. 

