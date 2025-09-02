ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пълна промяна сутрин по Би Ти Ви: Венета Райкова с...

Пропадна пътното платно на бул. "Панчо Владигеров" в София

Бул. "Панчо Владигеров" Кадър: Гугъл стрийт вю

Пропадна част от пътното платно на столичния бул. "Панчо Владигеров". 

Заради пукнатини по асфалта от столичния "Метрополитен" обявиха, че се въвежда временна реорганизация на движението в участъка от ул. „Обелско шосе" до ул. „25" в ж.к. „Обеля 1", съобщи Нова тв

В компрометираната отсечка ще бъдат пропускани само леки автомобили в едното платно. На място се извършват замервания с цел максимално бързо установяване на причините за възникването на пукнатините и възстановяване на градския транспорт.

Бул. "Панчо Владигеров" Кадър: Гугъл стрийт вю

