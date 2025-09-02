Пропадна пътното платно на бул. "Панчо Владигеров" в София

Пропадна част от пътното платно на столичния бул. "Панчо Владигеров".
Заради пукнатини по асфалта от столичния "Метрополитен" обявиха, че се въвежда временна реорганизация на движението в участъка от ул. „Обелско шосе" до ул. „25" в ж.к. „Обеля 1", съобщи Нова тв.
В компрометираната отсечка ще бъдат пропускани само леки автомобили в едното платно. На място се извършват замервания с цел максимално бързо установяване на причините за възникването на пукнатините и възстановяване на градския транспорт.