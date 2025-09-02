ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради дерайлиралия трамвай движението по ул. "Цар Иван Асен II" се пренасочва

Заради дерайлиралия трамвай движението по ул. "Цар Иван Асен II" се пренасочва

Трамвай дерайлира, помете паркирани коли и се вряза в подлез на бул. "Ситняково" Снимка: Георги Палейков

Движението по софийската улица "Цар Иван Асен II" е затруднено и засега автомобилите се пренасочват. На кръстовището пред румънското посолство полицаи ръководят движението в сутрешните пикови часове, когато хората тръгват на работа.

Задръстванията са заради дерайлиралия трамвай по линия 22, излязъл от релсите рано тази сутрин към 4-4,30 ч. Обяснението за странната случка е, че ватманът е излязъл да си вземе кафе и в този момент трамваят е потеглил. Не е ясно дали има външна намеса, тепърва предстои да се прегледат камерите, които ще покажат какво се е случило в кабината на ватмана.

Там, където в момента се намират мотрисите на трамвая, няма трамвайни линии, а те са разрушили стените на близкия подлез и са помели 7 коли.

