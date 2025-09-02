Заради дерайлиралия трамвай движението по ул. "Цар Иван Асен II" се пренасочва

Движението по софийската улица "Цар Иван Асен II" е затруднено и засега автомобилите се пренасочват. На кръстовището пред румънското посолство полицаи ръководят движението в сутрешните пикови часове, когато хората тръгват на работа.

Задръстванията са заради дерайлиралия трамвай по линия 22, излязъл от релсите рано тази сутрин към 4-4,30 ч. Обяснението за странната случка е, че ватманът е излязъл да си вземе кафе и в този момент трамваят е потеглил. Не е ясно дали има външна намеса, тепърва предстои да се прегледат камерите, които ще покажат какво се е случило в кабината на ватмана.

Там, където в момента се намират мотрисите на трамвая, няма трамвайни линии, а те са разрушили стените на близкия подлез и са помели 7 коли.