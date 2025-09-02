Георги Рачев: Остава сухо - язовирите вървят към нулата

„Остава сухо, сухо – язовирите вървят към нулата. Да не говорим, че някои са стигнали такъв обем, че водата, която се използва за пиене, не е много качествена", това каза климатологът проф. Георги Рачев в предаването "Тази сутрин" по bTV.
За първия учебен ден Рачев прогнозира много слънце, много топлина и малко валежи.
„На 15 септември ще остане топло и хубаво. Мамите могат да се развихрят и да направят децата супер“, каза той.
„Прословутият тропичен циклон се е настанил над Великобритания и не иска да си ходи и определя цялото време в Западна Европа“, каза той.
През празничните дни около 6 септември времето ще е хубаво в цяла Европа.