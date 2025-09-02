ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка се класира за втория кръг на двойки при д...

Добри са условията за туризъм по планините

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността.

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно и тихо, слаби ветрове духат само в най-високата част на планините. Температурите са между 8 и 14 градуса. Евентуална промяна на метеорологичните условия се очаква в края на деня.

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 19°.

